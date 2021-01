Vivaldi suite, la nuova coreografia di Michele Merola (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Rubrica Stasera a teatro. Vivaldi suite, spettacolo di danza contemporanea al Nuvola di Fuksas e l’omaggio di Tullio Solenghi a Woody Allen La nuova coreografia di Michele Merola creata per il Corpo di Ballo dell’Opera di Roma Sabato 16 gennaio alle 20 in streaming, appuntamento con la danza contemporanea di Vivaldi suite, la nuova creazione coreografica di Michele Merola. Fondatore e direttore artistico di MM Contemporary Dance Company, debutta con il Corpo di Ballo dell’Opera di Roma. L’omaggio al prete rosso Un omaggio alla musica del “prete rosso” sulle note di Cum dederit da Nisi Dominus RV 608; Allegro dal Concerto in mi minore per violino, Il favorito. Seguono Largo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Rubrica Stasera a teatro., spettacolo di danza contemporanea al Nuvola di Fuksas e l’omaggio di Tullio Solenghi a Woody Allen Ladicreata per il Corpo di Ballo dell’Opera di Roma Sabato 16 gennaio alle 20 in streaming, appuntamento con la danza contemporanea di, lacreazione coreografica di. Fondatore e direttore artistico di MM Contemporary Dance Company, debutta con il Corpo di Ballo dell’Opera di Roma. L’omaggio al prete rosso Un omaggio alla musica del “prete rosso” sulle note di Cum dederit da Nisi Dominus RV 608; Allegro dal Concerto in mi minore per violino, Il favorito. Seguono Largo ...

LulaAbicca : RT @OperaRoma: #DanzaallaNuvola Sabato 16 gennaio alle 20 sul canale You Tube del Teatro il secondo appuntamento con la Danza in streaming… - CharmsuiteItaly : RT @OperaRoma: #DanzaallaNuvola Sabato 16 gennaio alle 20 sul canale You Tube del Teatro il secondo appuntamento con la Danza in streaming… - JaneTim8 : RT @OperaRoma: #DanzaallaNuvola Sabato 16 gennaio alle 20 sul canale You Tube del Teatro il secondo appuntamento con la Danza in streaming… - OperaRoma : #DanzaallaNuvola Sabato 16 gennaio alle 20 sul canale You Tube del Teatro il secondo appuntamento con la Danza in s… - martina_sciotto : RT @OperaRoma: #DanzaallaNuvola “Baroque Suite”, 9 gennaio 2021 Coreografia di Benjamin Pech ed Eleonora Abbagnato su musiche di Antonio Vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vivaldi suite La danza sulla Nuvola: due creazione del Corpo di Ballo del Costanzi, con abiti di Laura Biagiotti spettacoliecultura.ilmessaggero.it Danza, moda e cultura: inno d’amore per Roma con il balletto del Costanzi alla Nuvola, abiti maison Biagiotti

I panneggi delle statue romane, la leggerezza della Nuvola dell’Eur, i bagliori dell’arte barocca: il corpo di ballo dell’Opera di Roma, dopo le ultime esibizioni di questa ...

EUR: alla Nuvola ritorna il Teatro dell’Opera

Due balletti su musiche di Vavaldi saranno trasmessi in streaming sul canala Youtube del teatro stasera alle 20 e il 16 gennaio ...

I panneggi delle statue romane, la leggerezza della Nuvola dell’Eur, i bagliori dell’arte barocca: il corpo di ballo dell’Opera di Roma, dopo le ultime esibizioni di questa ...Due balletti su musiche di Vavaldi saranno trasmessi in streaming sul canala Youtube del teatro stasera alle 20 e il 16 gennaio ...