“Un grave errore fatto da pochi che pagheremo tutti”

Andrea Orlando è il primo che dopo l'annuncio del ritiro di Italia Viva dal governo dato da Matteo Renzi durante la conferenza stampa al governo ha detto quello che più o meno in questo momento stanno pensando in molti: . Se infatti Renzi rilancia la palla dicendo che non ha pregiudiziali per un governo con Conte era stato lo stesso premier ad avvertire che «Se il leader di Iv Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per il presidente Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Iv». Si apre la crisi di governo senza sapere come finirà. Oggi ci sono stati 507 decessi da Coronavirus.