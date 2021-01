Tempesta d’amore, casting news: arriva CORNELIUS, il padre scomparso di Maja! (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Grandi novità sul fronte tedesco di Tempesta d’amore! È infatti giunta una notizia di casting destinata a stravolgere la trama centrale della diciassettesima stagione: dal passato della protagonista Maja von Thalheim (Christina Arends) tornerà infatti inaspettatamente un personaggio a lungo creduto morto… Ecco di chi si tratta! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Maja aiutò suo padre a fuggire Maja fa una terribile scoperta, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldGià da parecchio tempo ci stiamo occupando della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, da poco partita in Germania. Come ampiamente anticipato, i protagonisti assoluti saranno Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Grandi novità sul fronte tedesco di! È infatti giunta una notizia didestinata a stravolgere la trama centrale della diciassettesima stagione: dal passato della protagonista Maja von Thalheim (Christina Arends) tornerà infatti inaspettatamente un personaggio a lungo creduto morto… Ecco di chi si tratta!, anticipazioni puntate tedesche: Maja aiutò suoa fuggire Maja fa una terribile scoperta,© ARD/Christof ArnoldGià da parecchio tempo ci stiamo occupando della diciassettesima stagione di, da poco partita in Germania. Come ampiamente anticipato, i protagonisti assoluti saranno Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne ...

