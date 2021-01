Supercoppa | Calcio Napoli | “E’ vero | De Laurentiis voleva spostare la gara in primavera”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilconferma le indiscrezioni sulla richiesta di slittamento della sfida del 20 gennaio ino a fine campionato da parte del presidente azzurro: “Era solo una proposta”. Ilha fatto sapere tramite comunicato ufficiale sul proprio sito “che partecipera’ allacontro la Juventus in programma a Reggio Emilia mercoledì

tuttosport : #Napoli , #DeLaurentiis aveva chiesto il rinvio della #Supercoppa : istanza non accolta ?? - SkySport : SUPERCOPPA ITALIANA FEMMINILE ?? FINAL FOUR ?? ? JUVENTUS-FIORENTINA 2-0 Risultato finale ? ? #Bonansea (39') ?… - sportli26181512 : Il Napoli: 'Sì, ADL voleva rinviare la Supercoppa'. I due motivi della proposta: Il Napoli: 'Sì, ADL voleva rinviar… - OdeonZ__ : Napoli, si ferma Manolas. Salta Coppa, campionato e Supercoppa con la Juve - sportal_it : Rinvio Supercoppa con la Juve, il Napoli esce allo scoperto -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Calcio

Il Napoli con un comunicato ufficiale ha confermato il tentativo del presidente Aurelio De Laurentiis di posticipare la Supercoppa con la Juventus in primavera per sfruttare un potenziale ritorno del ...Gattuso sfida la prima della Serie B al Maradona per gli ottavi di Coppa Italia: segui la diretta sul nostro sito ...