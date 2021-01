Supercoppa 2021, il Napoli conferma: “Scenderemo in campo, rinvio chiesto per motivi ragionevoli” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo le voci delle scorse ore, il Napoli ha emesso un comunicato ufficiale nel quale il club di Aurelio De Laurentiis conferma di aver chiesto il rinvio della sfida contro la Juventus valevole per la Supercoppa Italiana 2020/2021. “Si è sempre trattato di una proposta, dettata da motivi di grande ragionevolezza – si legge nella nota – Se si fosse giocato in primavera ci sarebbe stata la possibilità di aprire, almeno parzialmente al pubblico.” Inoltre stando al Napoli si sarebbe potuto anche “cercare maggiori fondi, dalle autorità regionali, statali e da sponsor diversi, per raccogliere una cifra importante da devolvere alla ricerca contro il Covid 19.” Nessuna ulteriore polemica comunque, in quanto il club azzurro conferma di aver ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo le voci delle scorse ore, ilha emesso un comunicato ufficiale nel quale il club di Aurelio De Laurentiisdi averildella sfida contro la Juventus valevole per laItaliana 2020/. “Si è sempre trattato di una proposta, dettata dadi grande ragionevolezza – si legge nella nota – Se si fosse giocato in primavera ci sarebbe stata la possibilità di aprire, almeno parzialmente al pubblico.” Inoltre stando alsi sarebbe potuto anche “cercare maggiori fondi, dalle autorità regionali, statali e da sponsor diversi, per raccogliere una cifra importante da devolvere alla ricerca contro il Covid 19.” Nessuna ulteriore polemica comunque, in quanto il club azzurrodi aver ...

