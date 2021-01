Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni, oggi 13 gennaio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Chi l’ha Visto? oggi, 13 gennaio, torna su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose: tutte le anticipazioni sulla puntata Chi l’ha Visto? torna in prima serata questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il consueto appuntamento del mercoledì sarà ricco di nuovi dettagli riguardanti la cronaca nera e uomini e donne L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Chi, 13, torna su uomini e donnein circostanze misteriose: tutte lesulla puntata Chi? torna in prima serata questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il consueto appuntamento del mercoledì sarà ricco di nuovi dettagli riguardanti la cronaca nera e uomini e donne L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ZZiliani : Alzi la mano chi ricorda 2 soli minuti di recupero da qualche anno a questa parte. Beh, stasera. #JuveSassuolo 2-1 - LatinaQTW : Aprilia, manca da casa sua da 20 giorni, stasera l'appello in tv del padre a 'Chi l'ha visto?' - Francy11412804 : RT @SuaViperella: Io comunque la scena di stasera non la dimenticherò facilmente. Da Maria Teresa a Tommi e Stefi, dalle urla all’abbraccio… - 4ragazzi1D : RT @catlatorre: Non ho idea di cosa accadrà stasera, ma una cosa è certa: far cadere il governo e andare ad elezioni in PIENA PANDEMIA sani… - chi_emme : RT @lazzari_mets: Non vedo l’ora che sia stasera per tornare a letto -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Chi Chi l’ha visto?, stasera in tv, tutte le anticipazioni: i casi di Maria Chindamo e Federica Farinella Il Corriere della Città Riconoscete questo bambino di 5 anni? Oggi è un famoso conduttore televisivo...

Faccia da incorreggibile scugnizzo e sguardo birichino: chi è questo bel bambino di 5 anni che guarda l’obiettivo della fotocamera con un bel sorriso sul volto? Oggi è un famoso conduttore, ex balleri ...

Aprilia, manca da casa sua da 20 giorni, stasera l’appello in tv del padre a “Chi l’ha visto?”

Uscito da poco da una comunità di recupero, Valerio non è nuovo a questo tipo di iniziative, ma non si era mai allontanato da casa per così tanto tempo ...

Faccia da incorreggibile scugnizzo e sguardo birichino: chi è questo bel bambino di 5 anni che guarda l’obiettivo della fotocamera con un bel sorriso sul volto? Oggi è un famoso conduttore, ex balleri ...Uscito da poco da una comunità di recupero, Valerio non è nuovo a questo tipo di iniziative, ma non si era mai allontanato da casa per così tanto tempo ...