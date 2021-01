Presentato accordo attuativo tra Comune e l’Università di Udine per lo sviluppo del Sistema informativo territoriale. (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È stato Presentato l’accordo attuativo stipulato tra il Comune e l’Università di Udine per lo sviluppo del Sit, il Sistema informativo territoriale. Uno strumento considerato necessario per l’attività dell’Unità operativa “Sistema informativo territoriale e cartografia”, da poco istituita all’interno di palazzo D’Aronco, che grazie al supporto dell’ateneo friulano metterà a disposizione banche dati georiferite relative alla città non solo al personale interno all’amministrazione, ma anche ai professionisti esterni.La presentazione del nuovo Sistema è stato affidato al sindaco Pietro Fontanini, al magnifico rettore Roberto Pinton e all’assessore alla ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È statol’stipulato tra ildiper lodel Sit, il. Uno strumento considerato necessario per l’attività dell’Unità operativa “e cartografia”, da poco istituita all’interno di palazzo D’Aronco, che grazie al supporto dell’ateneo friulano metterà a disposizione banche dati georiferite relative alla città non solo al personale interno all’amministrazione, ma anche ai professionisti esterni.La presentazione del nuovoè stato affidato al sindaco Pietro Fontanini, al magnifico rettore Roberto Pinton e all’assessore alla ...

verklaus : @fattoquotidiano Perfettamente d'accordo, Professore. Soprattutto se poi si legge, nell'atto d'indirizzo presentato… - JuveReTransfers : RT @Glongari: #Hellas e #Sassuolo hanno manifestato interesse per #Dragusin della #Juventus. Gli scaligeri hanno presentato una proposta ai… - DelHicham : RT @Glongari: #Hellas e #Sassuolo hanno manifestato interesse per #Dragusin della #Juventus. Gli scaligeri hanno presentato una proposta ai… - salvatore3269 : RT @Glongari: #Hellas e #Sassuolo hanno manifestato interesse per #Dragusin della #Juventus. Gli scaligeri hanno presentato una proposta ai… - yutomanga : RT @Glongari: #Hellas e #Sassuolo hanno manifestato interesse per #Dragusin della #Juventus. Gli scaligeri hanno presentato una proposta ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Presentato accordo Polo vaccini e anticorpi L’accordo tra Tls e Difesa LA NAZIONE Oggiono-Dolzago: è in dirittura d'arrivo l'accordo per rotonda e ciclabile sulla 51

I comuni di Oggiono e Dolzago hanno approvato un protocollo d’intesa per giungere alla realizzazione di una pista ciclopedonale che collegherà i due paesi. Un ruolo fondamentale lo avrà anche la Provi ...

Qualità dell’aria, accordo tra Ministero Ambiente e Regione Puglia

Bari, 13 gennaio 2021. Presidente e assessori regionali hanno ratificato l’accordo con il Ministero dell’Ambiente inerente il miglioramento della qualità dell’aria e il contrasto all’inquinamento atm ...

I comuni di Oggiono e Dolzago hanno approvato un protocollo d’intesa per giungere alla realizzazione di una pista ciclopedonale che collegherà i due paesi. Un ruolo fondamentale lo avrà anche la Provi ...Bari, 13 gennaio 2021. Presidente e assessori regionali hanno ratificato l’accordo con il Ministero dell’Ambiente inerente il miglioramento della qualità dell’aria e il contrasto all’inquinamento atm ...