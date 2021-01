Pagelle Juve Genoa: TOP e FLOP del match VOTI (Di giovedì 14 gennaio 2021) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21: Pagelle Juve Genoa Le Pagelle dei protagonisti del match tra Juve e Genoa, valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021. TOP: Kulusevski FLOP: Dumbravanu VOTI Juventus: Buffon 6; Dragusin 6, Chiellini 6.5 (64? Bonucci 6), Demiral 6 (64? Danilo 6); Wesley 5 (88? Ronaldo 6), Arthur 6, Bentancur 6 (46? Rabiot 5.5), Portanova 5 (77? Rafia 7), Bernardeschi 5.5; Morata 6.5, Kulusevski 7. All. Pirlo 6 Genoa (3-5-2): Paleari 6.5; Goldaniga 6.5, Bani 6, Dumbravanu 4.5(97? Males 6); Ghiglione 5.5, Rovella 6, Melegoni 67 (106? Radovanovic 6), Lerager 5.5, Czyborra ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021. TOP: Kulusevski: Dumbravanuntus: Buffon 6; Dragusin 6, Chiellini 6.5 (64? Bonucci 6), Demiral 6 (64? Danilo 6); Wesley 5 (88? Ronaldo 6), Arthur 6, Bentancur 6 (46? Rabiot 5.5), Portanova 5 (77? Rafia 7), Bernardeschi 5.5; Morata 6.5, Kulusevski 7. All. Pirlo 6(3-5-2): Paleari 6.5; Goldaniga 6.5, Bani 6, Dumbravanu 4.5(97? Males 6); Ghiglione 5.5, Rovella 6, Melegoni 67 (106? Radovanovic 6), Lerager 5.5, Czyborra ...

