Le ombre di Deutsche Telekom e Huawei sull’accordo Ue-Cina

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nelle ultime settimane molti nella cosiddetta “bolla di Bruxelles” si sono posti una domanda: che cos’ha spinto la Germania di Angela Merkel a una così forte accelerazione per raggiungere l’accordo sugli investimenti trae Unione europea? Sono stati considerati molti fattori. Tra questi, il prossimo arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca e la transizione disordinata e caotica a Washington, la ricerca di una dimensione geopolitica per l’Unione europea e la volontà della cancelliera Angela Merkel di mettere su quell’intesa la sua firma. da presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea ma anche per aggiungere un elemento alla sua eredità in vista della sua uscita di scena a settembre. Ma forse non è tutto. Infatti, il settimanale tedesco WirtschaftsWoche ha pubblicato un rapporto secondo cui Pechino avrebbe proposto alla Germania un accordo su ...