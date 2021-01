Juventus-Genoa | Chiellini | “Vissuto il rientro come un bambino all’esordio”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 gennaio 2021) “L’Europeo? Il mio obiettivo è arrivare a giugno e star bene, intanto sono contento per stasera ma nella mia testa c’è il sogno azzurro e la volontà di vivere insieme questa avventura che ho iniziato due anni fa e ripreso con la Nations League”. Questo il commento di Giorgioa margine del match di Coppa Italia vinto ai supplementari dallacontro il. Il capitano bianconero, tornato titolare dopo l’infortunio, è restato in campo per oltre un’ora. “Hoilun ragazzino, Dragusin potrebbe quasi mio figlio – scherza il difensore ai microfoni di Rai Sport – Avevo iniziato bene la stagione, purtroppo poi ho avuto un paio di problemi consecutivi, per me era importante riprendere confidenza. Questi minuti mi danno fiducia ...