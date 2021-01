Humanitas | in partenza verso la Liberia una nave di solidarietà tutta Made in Salerno Video

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Banchi, sedie e suppellettili scolastiche, penne libri ed altro materiale oggi non più utilizzato nelle scuole salernitane ed in altre strutture verranno inviate in, grazie all’Associazione di Volontariato. Sotto il vigile controllo del presidente Roberto Schiavone, i volontari dell’associazione sono al lavoro per caricare diversi container di prossimae diretti a Monrovia dove potranno servire a tanti bambini. Si tratta di prodotti raccolti attraladei salernitani con il contributo di diverse associazioni. Per quanto riguarda il materiale medico come un ecografo ed un’incubatrice si tratta di strumenti in disuso ma ancora funzionanti che potranno essere utilizzati negli ospedali africani, come ha ...