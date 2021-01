Governo: Renzi a Conte, 'programma non si discute in piazza, è questione di stile' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Se c'è da parlare, lo si fa in Parlamento. Noi non saremo mai dei segnaposto. Se c'è un'apertura politica vera si discute in parlamento, non in piazza con la gente che ti urla e ti fischia. E' una questione di stile. Se vuoi fare un'apertura vera la fai sui Contenuti". Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Se c'è da parlare, lo si fa in Parlamento. Noi non saremo mai dei segnaposto. Se c'è un'apertura politica vera siin parlamento, non incon la gente che ti urla e ti fischia. E' unadi. Se vuoi fare un'apertura vera la fai suinuti". Lo dice Matteoin conferenza stampa.

