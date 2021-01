Governo: Mattarella a Conte, uscire presto da situazione incertezza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – E’ necessario uscire velocemente dalla situazione di incertezza in cui si trovano Governo e maggioranza, di fronte all’allarmante situazione causata dalla pandemia. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del colloquio al Quirinale con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – E’ necessariovelocemente dalladiin cui si trovanoe maggioranza, di fronte all’allarmantecausata dalla pandemia. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso del colloquio al Quirinale con il presidente del Consiglio, Giuseppe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ricpuglisi : Ripeto: il solo TG1 dovrebbe essere ragione sufficiente per staccare la spina al governo Conte 2. #Quirinale #Mattarella - you_trend : ?? Il Premier #Conte è salito al #Quirinale per incontrare #Mattarella e fare il punto sull'attuale quadro politico… - RaiNews : Il premier #Conte al Quirinale dal Presidente #Mattarella ? - ParoliereP : RT @ricpuglisi: Ripeto: il solo TG1 dovrebbe essere ragione sufficiente per staccare la spina al governo Conte 2. #Quirinale #Mattarel… - infoitinterno : Governo: Mattarella a Conte, uscire presto da situazione incertezza -