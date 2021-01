Governo: Di Maio sente Conte, massimo supporto a premier (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Il ministro Luigi Di Maio è "fortemente preoccupato" per gli sviluppi politici delle ultime ore. E' quanto si apprende da fonti vicine al ministro degli Esteri. Di Maio, spiegano, ha sentito il premier Conte più volte e in questo momento segue da vicino ogni passaggio, insieme al capo politico Vito Crimi e agli altri ministri M5S, al fine di "dare il massimo supporto e fornire ogni contributo possibile al presidente del Consiglio". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Il ministro Luigi Diè "fortemente preoccupato" per gli sviluppi politici delle ultime ore. E' quanto si apprende da fonti vicine al ministro degli Esteri. Di, spiegano, ha sentito ilpiù volte e in questo momento segue da vicino ogni passaggio, insieme al capo politico Vito Crimi e agli altri ministri M5S, al fine di "dare ile fornire ogni contributo possibile al presidente del Consiglio".

borghi_claudio : Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del… - aldo_rovi : RT @tempoweb: Crisi di #Governo #Conte vivrà di avanzi SEGUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? - nieddupierpaolo : RT @libero_cogito: Notate la rabbia e il livore della comunistona Anselma che vede crollare il suo Governo di merda. Lei quella colta che… - Beppesanza : @nzingaretti Capodimonte è ora che prendete considerazione del fatto che state governando come i 5 stelle, senza pr… - libero_cogito : Notate la rabbia e il livore della comunistona Anselma che vede crollare il suo Governo di merda. Lei quella colta… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Maio Governo: Di Maio sente Conte, massimo supporto a premier

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Il ministro Luigi Di Maio è “fortemente preoccupato” per gli sviluppi politici delle ultime ore. E’ quanto si apprende da fonti vicine al ministro degli Esteri. Di Maio, sp ...

Governo, il centrodestra: “Conte si dimetta o domani in Aula per fiducia”

L'ufficializzazione della crisi di Governo arriva con l'annuncio di Matteo Renzi delle dimissioni dei rappresentanti di Italia viva ...

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Il ministro Luigi Di Maio è “fortemente preoccupato” per gli sviluppi politici delle ultime ore. E’ quanto si apprende da fonti vicine al ministro degli Esteri. Di Maio, sp ...L'ufficializzazione della crisi di Governo arriva con l'annuncio di Matteo Renzi delle dimissioni dei rappresentanti di Italia viva ...