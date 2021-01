GF Vip, crisi di nervi e lacrime nella casa: cos’è successo – VIDEO (Di mercoledì 13 gennaio 2021) All’interno della casa più spiata d’Italia sale la tensione e basta poco per far saltare i nervi anche alle persone che sinora sono state tranquille. Il VIDEO ha fatto riflettere moltissimi utenti del web. Perché prendersela sempre con la stessa persona, si sono chiesti alcuni. Agli occhi di qualcuno certi atteggiamenti sono parsi da bulli, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) All’interno dellapiù spiata d’Italia sale la tensione e basta poco per far saltare ianche alle persone che sinora sono state tranquille. Ilha fatto riflettere moltissimi utenti del web. Perché prendersela sempre con la stessa persona, si sono chiesti alcuni. Agli occhi di qualcuno certi atteggiamenti sono parsi da bulli, L'articolo proviene da Inews.it.

infoitsalute : GF Vip, Rosalinda in crisi dopo il messaggio del fidanzato: lo sfogo dopo la puntata - infoitsalute : GF Vip Pretelli in crisi: tutta la famiglia contro - infoitsalute : Gf Vip. Maria Teresa Ruta choc, crisi di pianto e urla furiose: «Mi sono rotta i cogl***». Intervengono gli altri -… - Notiziedi_it : GF Vip, Giulia Salemi in crisi, piange e Pierpaolo Pretelli la rassicura: “L’importante è ciò che penso io di te” |… - infoitcultura : Maria Teresa Ruta entra in crisi: lacrime al GF Vip -