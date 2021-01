Galli | Stiamo tornando come a marzo Serve lockdown per vaccinazione di massa

repubblica : Galli:'Troppe libertà, ora stiamo pagando gli errori di Natale' - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Coronavirus, Galli: “Situazione come a marzo, disastrosa, stiamo - SostienePereir5 : @mgabrielladavid Io l’ho scritto ieri. Sono contento che lo abbia detto una persona autorevole come il Prof. Galli.… - frido1962 : RT @rivalta_danilo: Certo se facciamo gestire le scuole da un epidemiologo stiamo a posto . Troppi #Galli in un pollaio . - AnnaOrr15 : @Cartabiancarai3 @RaiTre Certo che far aspettare prof.Galli tutto quel tempo per dare voce a Renzi è da geni.È graz… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli Stiamo

Dark clouds and the threat of rain caused doubts for England captain Joe Root in choosing his side for the opening Test in Sri Lanka starting on Thursday. The southern coastal city of Galle has seen ...L’infettivologo del Sacco: «Gli ospedali si riempiono, i cromatismi regionali non funzionano». La previsione: «Nei prossimi dieci giorni capiremo quanto dovremo pagare per le festività» ...