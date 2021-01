Fiorentina-Inter, un problema al polpaccio ferma Sensi nel riscaldamento (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nuovo stop per Stefano Sensi. problema al polpaccio per il centrocampista dell’Inter nel corso del riscaldamento della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il nerazzurro è stato sostituito all’ultimo con Vidal. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nuovo stop per Stefanoalper il centrocampista dell’nel corso deldella sfida di Coppa Italia contro la. Il nerazzurro è stato sostituito all’ultimo con Vidal. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

