“Dodo per 6 ore in ospedale”. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, brutto spavento per il figlio: “Ci è andata bene” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Rosa Perrotta non sta attraversando periodi facili, infatti già da diverso tempo i suoi fan si erano accorti di un eccessivo dimagrimento da parte dell’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’. L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ ha vissuto momenti difficilissimi con Pietro Tartaglione, infatti hanno trascorso da separati il Natale perché le incomprensioni erano diventate insostenibili. Poi però pare che abbiano trascorso insieme il Capodanno e i fan erano quindi tornati a sperare. Alcuni giorni fa Rosa Perrotta aveva rotto finalmente il silenzio. Aveva voluto affidare ad Instagram il suo pensiero facendo una sorta di elenco delle critiche alle quali sono stati costretti a sottostare: “Sta facendo questa farsa perché è incinta; sta facendo questa farsa perché andrà a comunicare in ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021)non sta attraversando periodi facili, infatti già da diverso tempo i suoi fan si erano accorti di un eccessivo dimagrimento da parte dell’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’. L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ ha vissuto momenti difficilissimi con, infatti hanno trascorso da separati il Natale perché le incomprensioni erano diventate insostenibili. Poi però pare che abbiano trascorso insieme il Capodanno e i fan erano quindi tornati a sperare. Alcuni giorni faaveva rotto finalmente il silenzio. Aveva voluto affidare ad Instagram il suo pensiero facendo una sorta di elenco delle critiche alle quali sono stati costretti a sottostare: “Sta facendo questa farsa perché è incinta; sta facendo questa farsa perché andrà a comunicare in ...

Francescoiava : Non per vantarmi, ma io c'era quando nel Fantabosco c'era Tonio Cartonio, Dodò non era attorniato da quei ragazzi e… - dodo_nicolai : RT @emmevilla: È un po' sconfortante che la priorità per l'Italia sia diventata la #crisidigoverno, mentre da qualche settimana ci siamo re… - tigrottae : io ero sempre l’ultima ad entrare all’asilo per colpa dell’albero azzurro dodò ti amavo - DODO_from_roma : RT @micheleboldrin: Scopri che fanno gli opinionisti/editorialisti mentre sono pagati per questa o quell'altra consulenza da governo o ente… - dodo_stanco : Rispetto per l’@acmilan e tutti i suoi tesserati!!!! Che paese di asini! @mlollobrigida @RaiSport #MilanTorino #Tatarusanu -

Ultime Notizie dalla rete : Dodo per Rosa Perrotta, grosso spavento per il figlio: “Una cosa mostruosa” Lanostratv Rosa Perrotta, grosso spavento per il figlio: “Una cosa mostruosa”

Uomini e Donne, Rosa Perrotta prende uno spavento per il figlio: "Una cosa mostruosa" Una ex protagonista del noto talk show Uomini e Donne che da diverse ...

My Nintendo: gli sconti per Nintendo 3DS e Wii U non sono più attivi

Fine delle offerte per Nintendo 3DS e Wii U riservate agli storici abbonati: il servizio My Nintendo inizia a chiudere i primi battenti.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta prende uno spavento per il figlio: "Una cosa mostruosa" Una ex protagonista del noto talk show Uomini e Donne che da diverse ...Fine delle offerte per Nintendo 3DS e Wii U riservate agli storici abbonati: il servizio My Nintendo inizia a chiudere i primi battenti.