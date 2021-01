Dakar 2021, tutte le classifiche dopo la decima tappa: auto, moto, camion e quad (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La carovana della Dakar 2021 raggiunge la meta di Al-Ula. dopo le spettacolari immagini ai margini del Mar Rosso, le dune sono tornate protagoniste in questa frazione di 345 chilometri cronometrati, 583 se consideriamo anche i trasferimenti. L’americano Ricky Brabec (Honda), campione 2020, si conferma al top dopo lo splendido secondo posto di ieri. Lo statunitense ha completato la decima tappa delle dodici previste in 03H 12’33”. Il cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda), 11° oggi con 17’42” di ritardo dal vincitore in seguito ad una caduta, lascia all’argentino Kevin Benavide la leadership della Dakar. Quest’ultimo, terzo oggi, si prepara alla tappa di domani con 00’51” su Brabec e con 01’07” su Florimo. L’arabo Nasser Al-Attiyah (Toyota) ed al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La carovana dellaraggiunge la meta di Al-Ula.le spettacolari immagini ai margini del Mar Rosso, le dune sono tornate protagoniste in questa frazione di 345 chilometri cronometrati, 583 se consideriamo anche i trasferimenti. L’americano Ricky Brabec (Honda), campione 2020, si conferma al toplo splendido secondo posto di ieri. Lo statunitense ha completato ladelle dodici previste in 03H 12’33”. Il cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda), 11° oggi con 17’42” di ritardo dal vincitore in seguito ad una caduta, lascia all’argentino Kevin Benavide la leadership della. Quest’ultimo, terzo oggi, si prepara alladi domani con 00’51” su Brabec e con 01’07” su Florimo. L’arabo Nasser Al-Attiyah (Toyota) ed al ...

