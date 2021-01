Covid, Speranza: “Epidemia in espansione, 12 regioni in zona arancione” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un discorso alla Camera ha annunciato che l’Epidemia da Covid si trova in una fase espansiva ed in Italia sono 12 le regioni che rischiano la zona arancione Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha tenuto un discorso alla Camera in cui ha descritto come grave l’attuale situazione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il ministro della Salute, Roberto, in un discorso alla Camera ha annunciato che l’dasi trova in una fase espansiva ed in Italia sono 12 leche rischiano laIl ministro della Salute, Roberto, ha tenuto un discorso alla Camera in cui ha descritto come grave l’attuale situazione L'articolo proviene da Inews.it.

