Conte: 'No a crisi, lavoro a patto legislatura e confido in un confronto'. SPECIALE TGLA7 SU CONFERENZA STAMPA DI MATTEO RENZI (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo l'incontro al Quirinale Conte, lasciando il Colle per tornare a piedi a palazzo Chigi, ai giornalisti appostati sul percorso, dichiara: "Oggi ho chiesto io un colloquio con il Capo dello Stato ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo l'incontro al Quirinale, lasciando il Colle per tornare a piedi a palazzo Chigi, ai giornalisti appostati sul percorso, dichiara: "Oggi ho chiesto io un colloquio con il Capo dello Stato ...

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - lucatelese : @@@@@@@@@ Conte mette con le spalle al muro Renzi: “Se si assumerà la responsabilità di una crisi in piena pandemia… - fabr_izio : RT @jacopo_iacoboni: Come non capire che, alle 14,09 di mercoledì 13 gennaio, il problema per sbloccare la crisi è Conte? Nobile passo ind… - RadioLuiss : ?? Tra qualche minuto la conferenza stampa di Italia Viva alla Camera, seguila in diretta: #crisidigoverno -