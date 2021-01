Chi l’ha visto? nuova puntata mercoledì 13 gennaio su Rai 3 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata di mercoledì 13 gennaio su Rai 3 Appuntamento fisso del mercoledì sera per milioni di fan, torna anche mercoledì 13 gennaio lo storico programma di Rai 3 Chi l’ha visto? una trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. I protagonisti della puntata del 13 gennaio di Chi l’ha visto La puntata di mercoledì 13 ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Chi? le anticipazioni delladi13su Rai 3 Appuntamento fisso delsera per milioni di fan, torna anche13lo storico programma di Rai 3 Chi? una trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. I protagonisti delladel 13di ChiLadi13 ...

