Carabinieri insultati mentre effettuano un sequestro nel Napoletano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola (Na) – Alcuni militari dell’Arma, intervenuti al Rione Salicelle per effettuare un’su un automobile, ad Afragola popoloso comune del, sono statie malmenati da un uomo con problemi psichici. Appena è stato bloccato daiuna folla inferocita ha iniziato ad inveire contro i militari girando anche alcuni video, postati sui social, dove accusavano idi aver picchiato l’uomo. “Si tratterebbe – racconta però il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli – di una ‘sceneggiata’ messa in piedi dalle donne e dalle persone arrestate il cui scopo sarebbe quello di screditare agli occhi del pubblico dei social l’immagine delle istituzioni e delle forze dell’ordine“. “Signor Borrelli – scrive un cittadino denunciando ...

