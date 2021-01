A che ora inizia la conferenza stampa di Renzi con Bellanova, Bonetti e Scalfarotto: quando è e l’orario (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A che ora inizia conferenza stampa Renzi oggi 13 gennaio 2021. quando è, orario A che ora inizia la conferenza stampa di Matteo Renzi prevista per oggi, 13 gennaio 2021? Il leader di Italia Viva parlerà questo pomeriggio alle ore 17.30 presso l’auletta dei gruppi alla Camera. Con lui le ministre Bellanova e Bonetti ed il sottosegretario Scalfarotto. Una conferenza molto attesa, durante la quale Renzi potrebbe annunciare le dimissioni delle sue due ministre e il passaggio di Italia Viva all’opposizione, aprendo ufficialmente la crisi di Governo. conferenza stampa Renzi, quando ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A che oraoggi 13 gennaio 2021.è, orario A che oraladi Matteoprevista per oggi, 13 gennaio 2021? Il leader di Italia Viva parlerà questo pomeriggio alle ore 17.30 presso l’auletta dei gruppi alla Camera. Con lui le ministreed il sottosegretario. Unamolto attesa, durante la qualepotrebbe annunciare le dimissioni delle sue due ministre e il passaggio di Italia Viva all’opposizione, aprendo ufficialmente la crisi di Governo....

Ettore_Rosato : Leggete, 10 secondi! Questo uno stralcio del #pianopandemico predisposto dal Ministero della Sanità ed inviato alle… - carlosibilia : Non sarebbe più credibile portare avanti un governo con chi decide di ritirare i ministri. Questo balletto delle po… - IlContiAndrea : Breve recensione di #PezzodiCuore cresce ascolto dopo ascolto #Emma e #AlessandraAmoroso si incontrano: “Ora che ab… - brug71 : RT @wushurabbit: · Chi pensa che crimini come l'eugenetica appartengano al passato, commette un gravissimo errore storico e di valutazione.… - Arenel25 : RT @caroogna: che triste realizzare che la persona a cui una volta dicevi tutto ora non ha neanche idea di cosa stia succedendo nella tua v… -