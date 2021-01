Zingaretti e M5S contro Renzi: una crisi adesso sarebbe inspiegabile (Di martedì 12 gennaio 2021) Matteo Renzi rilancia la richiesta di prendere il Mes, continua a lamentare l'assenza di risposte da parte del premier. Se le ministre di Iv davvero si dimetteranno, la sfida con Conte potrebbe spostarsi in Parlamento Leggi su firenzepost (Di martedì 12 gennaio 2021) Matteorilancia la richiesta di prendere il Mes, continua a lamentare l'assenza di risposte da parte del premier. Se le ministre di Iv davvero si dimetteranno, la sfida con Conte potrebbe spostarsi in Parlamento

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti M5S Governo, il piano crisi di Zingaretti: al voto insieme al M5S per evitare il bis del 2019 la Repubblica Zingaretti: “Provocare una crisi di governo è un grave errore”

ROMA – Contro la crisi interviene il segretario dem Zingaretti: “Il Pd ha promosso il rilancio ma rilancio non è mandare a casa il governo o provocare una crisi che il 99% italiani non capisce. E’ un ...

Pd e M5S blindano Conte. Zingaretti: “Crisi grave errore politico”

Partito democratico e Movimento 5 Stelle fanno quadrato intorno a Giuseppe Conte, assediato dalle bordate di Italia Viva sul Recovery Plan e sulla gestione ...

