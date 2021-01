Unicredit | colloca due emissioni senior preferred per 2 miliardi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) –ha lanciato oggi un titolocon scadenza 5 anni per un importo di 1 miliardo di Euro e un titolocon scadenza a 10 anni per 1 miliardo di Euro. Le due tranche avranno i seguenti termini: per i bond con scadenza a 5 anni, una cedola fissa del 0,325% pagata annualmente, con un prezzo di emissione pari a 99,891%, equivalente a uno spread di 77 punti base rispetto al tasso swap a 5 anni; per i bond a tasso fisso a 10 anni, una cedola pari a 0,85% pagata annualmente, con un prezzo di emissione pari a 99,885%, equivalente a uno spread di 105 punti base rispetto al tasso swap di pari durata. La transazione ha riscontrato una forte domanda, per oltre 3di Euro con più di 250 ordini da parte di investitori ...