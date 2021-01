Uganda: sospesi social media e app di messaggistica a due giorni dalle elezioni (Di martedì 12 gennaio 2021) In Uganda è stata disposta la temporanea sospensione dei social media e delle app di messaggistica istantanea a due giorni dalle elezioni. “Blocco nazionale fino a nuovo avviso”. Secondo quanto… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021) Inè stata disposta la temporanea sospensione deie delle app diistantanea a due. “Blocco nazionale fino a nuovo avviso”. Secondo quanto… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

RT @FiammettaModena: Oggi l'account di Libero sospeso e riaperto. In Uganda, sempre oggi, sospesi i social media e le app di messaggi a due…

In Uganda è stata disposta la temporanea sospensione dei social media e delle app di messaggistica istantanea a due giorni dalle elezioni.

