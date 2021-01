Twitter in picchiata sul Nasdaq -11% dopo bando su Trump

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 12 gennaio 2021) La sospensione permanente dell'account del presidente americano Donaldcosta cara a. Le azioni del social network in avvio di seduta sono in caduta libera sulsegnando un preoccupante -11%., che ha bloccatole violente proteste post elettorali della scorsa settimana al Campidoglio citando un "rischio di ulteriore incitamento alla violenza", ora è al centro del dibattito dell'opinione pubblica nazionale e internazionale che si divide sull'opportunità o meno di questa forma di censura. Una delle prime a esporsi è stata la cancelliera tedesca Angela Merkel che considera "problematica" la decisione di escludere il tycoon da.Se molti intellettuali e politici plaudono alla presa di posizione dei social network, in molti, non ...