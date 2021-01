Trentamila ristoratori sfidano il Dpcm | “Il 15 gennaio #ioapro nonostante i divieti”

(Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen – Idicono «basta» e lanciando l’hashtagsfideranno le misure restrittive deiche da mesi mettono in ginocchio il settore. L’appuntamento è per il 15, all’alba dell’entrata in vigore del nuovoche prevede restrizioni ancora più pesanti per ristoranti, bar, pizzerie. Con il settore stremato da mesi di chiusure, i gestori dei locali si ribellano allo stop delle cene attualmente consentite solo tramite la consegna a domicilio ai clienti e l’asporto. Asporto che ora potrebbe essere vietato per i bar a partire dalle 18, peggiorando ulteriormente la situazione. Idisobbediscono conL’idea è quella della disobbedienza civile, lanciata daicon gli hashtag ...

Vincenzo2483 : RT @IlPrimatoN: La misura è colma - BobbiaOdille : RT @IlPrimatoN: La misura è colma - filippo51174 : RT @IlPrimatoN: La misura è colma - Verdoux11 : RT @IlPrimatoN: La misura è colma - IlPrimatoN : La misura è colma -

Ultime Notizie dalla rete : Trentamila ristoratori

Il Primato Nazionale

Allarme di Federmoda Taranto sulla crisi del commercio di vicinato di abbigliamento e calzature. Nei primi giorni di saldi, «rispetto allo scorso anno gli incassi viaggiano a –70%. Un po’ di movimento ...La conta delle serrande abbassate, direttamente sul campo, la fa Valter Giammaria, leader romano di Confesercenti: 26 negozi chiusi in via Nazionale, 25 in via Frattina, 10 in via del Corso.