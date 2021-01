Sci alpino, Manuela Moelgg è in dolce attesa: “Verso il più grande successo” (Di martedì 12 gennaio 2021) Un’immagine con le mani ad accarezzare la pancia e una dedica dolce, con un pensiero al futuro papà Werner Heel: “Siamo sulla strada Verso il nostro più grande successo“. Manuela Moelgg è in dolce attesa e ha deciso di annunciarlo sul suo profilo instagram. “Da parte di tutta la Federazione Italiana Sport Invernali un grandissimo abbraccio e i complimenti per questa nuova avventura, sia a Manuela che a Werner, e a tutto il resto della famiglia”, è l’augurio della Federazione sul sito ufficiale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Un’immagine con le mani ad accarezzare la pancia e una dedica, con un pensiero al futuro papà Werner Heel: “Siamo sulla stradail nostro più“.è ine ha deciso di annunciarlo sul suo profilo instagram. “Da parte di tutta la Federazione Italiana Sport Invernali un grandissimo abbraccio e i complimenti per questa nuova avventura, sia ache a Werner, e a tutto il resto della famiglia”, è l’augurio della Federazione sul sito ufficiale. SportFace.

