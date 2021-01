Recovery cambiato Ma la crisi resta oscura (Di martedì 12 gennaio 2021) Oggi si riunirà il Consiglio dei ministri per varare il «nuovo» Recovery Plan da portare in Parlamento e presentare successivamente a Bruxelles. Il presidente del Consiglio Conte assicura che nell’arco di queste 24 ore il Piano sarà approvato secondo il nuovo motto governativo: «Correre!» (e sarebbe anche una buona cosa vista la lentezza con cui si è proceduto finora). A Palazzo Chigi sono convinti che le correzioni fatte dal ministro Gualtieri al vecchio testo abbiano contentato Renzi e Italia Viva. I quali naturalmente, alla vigilia della riunione, non si mostrano affatto soddisfatti, anzi ancora ieri sera negavano addirittura di aver ricevuto le pagine scritte al ministero del Tesoro. Tattica. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 12 gennaio 2021) Oggi si riunirà il Consiglio dei ministri per varare il «nuovo»Plan da portare in Parlamento e presentare successivamente a Bruxelles. Il presidente del Consiglio Conte assicura che nell’arco di queste 24 ore il Piano sarà approvato secondo il nuovo motto governativo: «Correre!» (e sarebbe anche una buona cosa vista la lentezza con cui si è proceduto finora). A Palazzo Chigi sono convinti che le correzioni fatte dal ministro Gualtieri al vecchio testo abbiano contentato Renzi e Italia Viva. I quali naturalmente, alla vigilia della riunione, non si mostrano affatto soddisfatti, anzi ancora ieri sera negavano addirittura di aver ricevuto le pagine scritte al ministero del Tesoro. Tattica.

