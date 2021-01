nigno11 : RT @LaGazzettaWeb: Puglia, vaccini ai «raccomandati»: scattano i controlli dei Nas - CapaGira : RT @LaGazzettaWeb: Puglia, vaccini ai «raccomandati»: scattano i controlli dei Nas - LaGazzettaWeb : Puglia, vaccini ai «raccomandati»: scattano i controlli dei Nas - news24_city : Vaccini anti-covid, la Puglia corre: 33.887 le dosi somministrate (70,2%) - G_A_V_76 : RT @LaVeritaWeb: La Toscana li somministra ai medici di base, la Puglia ai dipendenti pubblici, la Campania li ha già terminati. https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia vaccini

Nel complesso, ad oggi, all’interno della Asl tarantina sono state somministrate 6.277 dosi Prosegue la Fase 1 della campagna di vaccinazione anti-covid avviata in ASL Taranto. Ieri sono state sommini ...Covid: in Lombardia somministrato il 53% dei vaccini, in Umbria il 102%. La nostra regione non è più fanalino di coda, con l'utilizzo della sesta dose.