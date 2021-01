Pisa. Per Scatole di Natale è stato un grande successo (Di martedì 12 gennaio 2021) Si è conclusa l’iniziativa lanciata i primi di dicembre dal Comitato di quartiere Oratoio e Riglione insieme alla Caritas Parrocchiale con ottimi risultati. Una grande gara di solidarietà per aiutare le famiglie più sfortunate del quartiere Pisano. Raggiunti tutti gli obbiettivi prefissati, raccolti 555€ per acquistare 6 giacconi invernali e 13 coperte-piumoni matrimoniali e tanti generi alimentari. Il Comitato aveva lanciato un appello ai Pisani che hanno risposto generosamente. Fondamentale La Scintilla, che ha coinvolto le famiglie dei ragazzi e il Carrefour Express di Riglione che si è reso disponibile come punto di raccolta dei generi alimentari. Con la fine di questa incredibile iniziativa, don Roberto, parroco di Riglione e Oratoio, ringrazia tutte le persone che hanno voluto dare una mano concreta. “A Natale ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 12 gennaio 2021) Si è conclusa l’iniziativa lanciata i primi di dicembre dal Comitato di quartiere Oratoio e Riglione insieme alla Caritas Parrocchiale con ottimi risultati. Unagara di solidarietà per aiutare le famiglie più sfortunate del quartiereno. Raggiunti tutti gli obbiettivi prefissati, raccolti 555€ per acquistare 6 giacconi invernali e 13 coperte-piumoni matrimoniali e tanti generi alimentari. Il Comitato aveva lanciato un appello aini che hanno risposto generosamente. Fondamentale La Scintilla, che ha coinvolto le famiglie dei ragazzi e il Carrefour Express di Riglione che si è reso disponibile come punto di raccolta dei generi alimentari. Con la fine di questa incredibile iniziativa, don Roberto, parroco di Riglione e Oratoio, ringrazia tutte le persone che hanno voluto dare una mano concreta. “A...

Si è conclusa l’iniziativa lanciata i primi di dicembre dal Comitato di quartiere Oratoio e Riglione insieme alla Caritas Parrocchiale con ottimi risultati.

