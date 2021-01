Napoli, distrazione muscolare per Manolas (Di martedì 12 gennaio 2021) Cattive notizie quelle che arrivano da Napoli sulla condizione di Kostas Manolas, dopo l’esito degli esami specialistici a cui si è sottoposto il greco dopo il problema di Udine. Questo il recentissimo tweet ufficiale del Napoli: “Kostas Manolas, uscito domenica dopo un quarto d’ora nel match contro l’Udinese al Friuli, si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali, presso la Clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro”. #Manolas, distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro https://t.co/OT8WRkhybu #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/gxf8dYMYA4 — Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 12, 2021 Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 gennaio 2021) Cattive notizie quelle che arrivano dasulla condizione di Kostas, dopo l’esito degli esami specialistici a cui si è sottoposto il greco dopo il problema di Udine. Questo il recentissimo tweet ufficiale del: “Kostas, uscito domenica dopo un quarto d’ora nel match contro l’Udinese al Friuli, si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali, presso la Clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato unadi primo grado del muscolo otturatore esterno destro”. #di primo grado del muscolo otturatore esterno destro https://t.co/OT8WRkhybu #ForzaSempre pic.twitter.com/gxf8dYMYA4 — Official SSC(@ssc) January 12, 2021 Foto: Twitter ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Il Napoli perde Manolas: a forte rischio per la Supercoppa Italiana ? - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: L'ex responsabile dello staff medico del #Napoli, il dottor Alfonso De Nicola, a @CalcioNapoli24: '#Manolas? La distrazion… - claudioruss : L'ex responsabile dello staff medico del #Napoli, il dottor Alfonso De Nicola, a @CalcioNapoli24: '#Manolas? La dis… - realwarriale2 : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Il Napoli perde Manolas: a forte rischio per la Supercoppa Italiana ? - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, difesa a pezzi: anche Manolas ko. Per lui distrazione di 1° grado al muscolo otturatore -