Napoli, 17enne accoltella la ex in pieno centro: una vendetta (Di martedì 12 gennaio 2021) Napoli, 17enne accoltella la sua ex (e coetanea) in pieno centro: ha finto di abbracciarla e poi ha menato un fendente alla gola Sapeva che la sue ex avrebbe fatto quella strade e l’ha aspettata. Forse per parlarle, di sicuro era armato e le ha sferrato una coltellata alla gola, fortunatamente non mortale. per questo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 gennaio 2021)la sua ex (e coetanea) in: ha finto di abbracciarla e poi ha menato un fendente alla gola Sapeva che la sue ex avrebbe fatto quella strade e l’ha aspettata. Forse per parlarle, di sicuro era armato e le ha sferrato una coltellata alla gola, fortunatamente non mortale. per questo L'articolo proviene da Inews.it.

