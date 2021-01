Morte Solange: terminata l’autopsia, cosa è stato scoperto (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono passati pochi giorni da quando ci ha lasciati un personaggio unico della tv: il sensitivo Solange, Paolo Bucinelli all’anagrafe, è scomparso il 7 gennaio scorso, trovato morto nella sua casa di Collesalvetti in provincia di Livorno. Solange aveva 68 anni e ad allertare le forze dell’ordine erano stati alcuni amici preoccupati dal fatto di non averlo sentito, amici che poi sono stati ospiti di Barbara D’Urso nel suo Pomeriggio cinque per parlare dell’accaduto. Le dichiarazioni degli amici Francesca Vallini e Davide Dell’Omodarme hanno voluto innanzitutto smentire le parole di Vladimir Luxuria che aveva dichiarato a Fanpage: “Nell’ultimo periodo era triste, la televisione lo aveva trascurato” lasciando intendere che si fosse lasciato morire. Davide ha così dichiarato Paolo era pieno di vita e di progetti. Progetti che noi ora ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono passati pochi giorni da quando ci ha lasciati un personaggio unico della tv: il sensitivo, Paolo Bucinelli all’anagrafe, è scomparso il 7 gennaio scorso, trovato morto nella sua casa di Collesalvetti in provincia di Livorno.aveva 68 anni e ad allertare le forze dell’ordine erano stati alcuni amici preoccupati dal fatto di non averlo sentito, amici che poi sono stati ospiti di Barbara D’Urso nel suo Pomeriggio cinque per parlare dell’accaduto. Le dichiarazioni degli amici Francesca Vallini e Davide Dell’Omodarme hanno voluto innanzitutto smentire le parole di Vladimir Luxuria che aveva dichiarato a Fanpage: “Nell’ultimo periodo era triste, la televisione lo aveva trascurato” lasciando intendere che si fosse lasciato morire. Davide ha così dichiarato Paolo era pieno di vita e di progetti. Progetti che noi ora ...

LivornoPress : Solange, svelate le cause della morte del sensitivo - zazoomblog : Morte Solange l’autopsia rivela le cause del decesso: ecco cos’è successo - #Morte #Solange #l’autopsia #rivela - Kalo9603 : Secondo me ne parleranno almeno fino alla prossima settimana della morte di Solange #Pomeriggio5 - Ginko92_ : RT @pomeriggio5: ?? ULTIM'ORA Continuano i dubbi sulla morte di Solange, a #Pomeriggio5 parla una sua cara amica: 'Siamo rimasti molto sor… - pomeriggio5 : ?? ULTIM'ORA Continuano i dubbi sulla morte di Solange, a #Pomeriggio5 parla una sua cara amica: 'Siamo rimasti mo… -