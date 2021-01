L'uomo d'acciaio, Henry Cavill e le "difficoltà" delle scene a torso nudo (Di martedì 12 gennaio 2021) Henry Cavill è stato costretto ad affrontare difficoltà non indifferenti per portare a termine le scene a torso nudo presenti ne L'uomo d'acciaio. Henry Cavill , durante il tour promozionale de L'uomo d'acciaio, ha confessato di essersi allenato molto duramente per le sue scene shirtless: "Le più grandi difficoltà relative alla realizzazione del film le ho sicuramente affrontate preparandomi per le due scene a torso nudo." Cavill si era allenato per mesi prima dell'inizio delle riprese ma per le sue scene senza maglietta ha scelto di seguire una dieta ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021)è stato costretto ad affrontarenon indifferenti per portare a termine lepresenti ne L'd', durante il tour promozionale de L'd', ha confessato di essersi allenato molto duramente per le sueshirtless: "Le più grandirelative alla realizzazione del film le ho sicuramente affrontate preparandomi per le due."si era allenato per mesi prima dell'inizioriprese ma per le suesenza maglietta ha scelto di seguire una dieta ...

OfferteToste : #offertetoste #follow4follow ?? #Seiko Orologio Analogico Classico Solare Uomo con Cinturino in Acciaio Inox SNE384P… - GianlucaOdinson : L'Uomo d'Acciaio, Henry Cavill rifiutò l'utilizzo di steroidi: 'Sarebbe disonesto' - samanthaconlah : Wow. Su Italia1 c'è L'uomo d'acciaio. Mai vista trama più bella ?? #HenryCavill - meoverparty : Ma Liam di Teen Wolf è Clark Kent da giovane in L'Uomo D'acciaio ?? IO ME NE SONO APPENA ACCORTA, MA WTFFFFF - cinemaniaco_fb : ?????????????? L'uomo d'acciaio, Henry Cavill e le 'difficoltà' delle scene a torso nudo -