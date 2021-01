L’Allieva 4, Lino Guanciale: “È sempre bene chiudere prima che ci si stanchi” (Di martedì 12 gennaio 2021) Negli ultimi tempi abbiamo assistito a una girandola di notizie, voci e indiscrezioni sul futuro de L’Allieva, la seguitissima fiction di Rai 1 che ha visto protagonisti per tre stagioni Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. E così sono tanti i fan della serie che si sono chiesti se ci sarà o meno la quarta stagione. Proprio Guanciale, ora, torna sull’argomento dalle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, con una dichiarazione molto precisa a riguardo: Continuo sulla mia posizione: sono felice di aver girato anche la terza stagione e del percorso del mio personaggio Claudio Conforti. Credo però che sia sempre bene chiudere una storia quando l’interesse dei telespettatori è forte, prima che ci si stanchi. E penso che in questo ... Leggi su tvsoap (Di martedì 12 gennaio 2021) Negli ultimi tempi abbiamo assistito a una girandola di notizie, voci e indiscrezioni sul futuro de, la seguitissima fiction di Rai 1 che ha visto protagonisti per tre stagioni Alessandra Mastronardi e. E così sono tanti i fan della serie che si sono chiesti se ci sarà o meno la quarta stagione. Proprio, ora, torna sull’argomento dalle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, con una dichiarazione molto precisa a riguardo: Continuo sulla mia posizione: sono felice di aver girato anche la terza stagione e del percorso del mio personaggio Claudio Conforti. Credo però che siauna storia quando l’interesse dei telespettatori è forte,che ci si. E penso che in questo ...

