Inter | Handanovic nell’occhio del ciclone | numeri impietosi rispetto a Donnarumma e Szczesny

Samir Handanovic è finito nel mirino dei tifosi dell'Inter per le ultime prestazioni insufficienti: ecco i numeri del portiere Samir Handanovic è finito sul banco degli imputati dopo le recenti prestazioni negative. Nel mirino della critica sono finite le partite contro la Roma, Lazio, Sampdoria, Atalanta e Fiorentina più le due papere di Verona e Benevento. Ad analizzare le prestazioni del portiere ci ha pensato Tuttosport. Ci sono i numeri a certificare una minore incisività dello sloveno sui risultati dell'Inter: i nerazzurri hanno subito 61 tiri in Serie A e il portiere ne ha parati 38, ovvero il 62%. Di fatto, un tiro ogni tre che l'Inter riceve, è gol. Confrontando il rendimento di Handanovic con quello di altri portieri come ...

