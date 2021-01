Il Segreto puntata prima stagione di mercoledì 13 gennaio 2021, Francisca scopre che Tristan vive da Raimundo (Di martedì 12 gennaio 2021) Francisca si infurierà di brutto quando scoprirà che Tristan si sarà trasferito da suo padre, mentre Gregoria informerà Alfonso che Emilia potrebbe non uscire dal coma. Nella puntata de Il Segreto di mercoledì 13 gennaio 2021, si farà luce anche sul prosieguo del parto cesareo a Emilia. Come starà la donna e la bambina che portava in grembo? Anticipazioni Il Segreto, Paquito e i consigli di Paco il Portoghese Nella puntata de Il Segreto di mercoledì 13 gennaio 2021, Paquito si recherà da Paco il Portoghese, suo padre, il quale si trova in prigione e gli consiglierà di agire al più presto e con determinazione riguardo alla vicenda dei farmacisti. Maria Cristina e ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 12 gennaio 2021)si infurierà di brutto quando scoprirà chesi sarà trasferito da suo padre, mentre Gregoria informerà Alfonso che Emilia potrebbe non uscire dal coma. Nellade Ildi13, si farà luce anche sul prosieguo del parto cesareo a Emilia. Come starà la donna e la bambina che portava in grembo? Anticipazioni Il, Paquito e i consigli di Paco il Portoghese Nellade Ildi13, Paquito si recherà da Paco il Portoghese, suo padre, il quale si trova in prigione e gli consiglierà di agire al più presto e con determinazione riguardo alla vicenda dei farmacisti. Maria Cristina e ...

zazoomblog : Il Segreto- Anticipazioni puntata oggi 12 gennaio: Alicia ed Encarnacion sconvolte! - #Segreto- #Anticipazioni… - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di lunedì 11 e martedì 12 gennaio 2021 - HopeSlash : Io benedico questa puntata che ci ha dato in ordine cronologico: - Ulisse il piacere della scoperta, conduce: Giul… - peppe_p_94 : È passato in TV lo spot de il segreto in edicola e mi sono chiesto quante puntate mancano. In Spagna hanno finito a… - fourleafclo98 : RT @grande_flagello: Ringraziamo mediaset e il #gfvip per questa nuova e inutile puntata del Segreto #sovip #tzvip -