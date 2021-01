Highlights e gol Milan-Torino 5-4 d c r | Coppa Italia 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Glicon le azioni salienti di, match valevole per gli ottavi di finale della-21. Sofferta quanto importante la vittoria dei rossoneri di Pioli che conquistano il pass per i quarti grazie al parziale di 5-4 dopo la lotteria dei rigori. Quarantacinque minuti da titolare per Ibrahimovic nello 0-0 dei tempi regolamentari, poi è l’errore di Rincon a mandare ilal turno successivo dove affronterà Fiorentina o Inter. TABELLINO E PAGELLE5-4 dcr– LA SEQUENZA DEI CALCI DI RIGORE SportFace.