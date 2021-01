Hellpoint | ecco la data d’uscita per Switch

Leggi su tuttotek

(Di martedì 12 gennaio 2021) Cradle Games e TinyBuild hanno appena annunciato laper la versionedi. Vediamola in questo articolo Cradle Games e TinyBuild hanno rilasciato sul mercato il loro gioco di ruolo fantascientifico soulslikelo scorso anno per PS4, Xbox One e PC. Il gioco doveva essere lanciato per Nintendonello stesso momento, ma è stato ritardato fino alla fine del 2020. Anche il lancio alla fine del 2020 non è avvenuto, ma ora, finalmente è stata annunciata la nuovapersu. Vediamola nelle prossime righe di quest’articolo.: lasuè piuttosto vicina, su ...