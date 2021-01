Gruppo FCA - Lo stand virtuale del Ces 2021

(Di martedì 12 gennaio 2021) IlFCA ha deciso di partecipare all'edizione online del Ces di Las Vegas creando unoa disposizione di tutti gli utenti. Il sito internet fcaces.com, sviluppato grazie al supporto di Google, integra la realtà aumentata e l'intelligenza artificiale, fornendo ai visitatori un'assistenteche permette di creare vere e proprie visite guidate tematiche, ma anche di navigare liberamente tra i contenuti. Nellosono presenti 12 vetture dei marchi Jeep, Dodge, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo e Ram, tra cui spicca un modello tridimensionale e fotorealistico della Jeep Wrangler 4xe, che può essere visualizzato in realtà aumentata, e un simulatore di guida Jeep. Grande spazio all'infotainment Uconnect 5. Uno dei contenuti cardine del ...

