Grande Fratello Vip, svelato il cachet di Antonella Elia (Di martedì 12 gennaio 2021) Quanto guadagna Antonella Elia al Grande Fratello Vip? Lo svela il direttore di Novella2000 Roberto Alessi nella rubrica Alta Portineria. Antonella Elia, opinionista severa e puntigliosa, negli ultimi giorni è stata protagonista di una polemica a causa del suo intervento nella casa contro Samantha De Grenet. Il confronto tra le due si è trasformato in un duello a senso unico, in cui Antonella si è lasciata andare anche ad alcuni attacchi che hanno indignato molti telespettatori. Il segmento è stato duramente stigmatizzato da Alfonso Signorini che ieri sera ha chiesto scusa in diretta tv per non essere intervenuto tempestivamente. Stando al direttore del magazine Alessi, Antonella Elia non sarebbe poi così dura e ostile nei ... Leggi su trendit (Di martedì 12 gennaio 2021) Quanto guadagnaalVip? Lo svela il direttore di Novella2000 Roberto Alessi nella rubrica Alta Portineria., opinionista severa e puntigliosa, negli ultimi giorni è stata protagonista di una polemica a causa del suo intervento nella casa contro Samantha De Grenet. Il confronto tra le due si è trasformato in un duello a senso unico, in cuisi è lasciata andare anche ad alcuni attacchi che hanno indignato molti telespettatori. Il segmento è stato duramente stigmatizzato da Alfonso Signorini che ieri sera ha chiesto scusa in diretta tv per non essere intervenuto tempestivamente. Stando al direttore del magazine Alessi,non sarebbe poi così dura e ostile nei ...

