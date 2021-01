Formula 1, Di Maio annuncia: “GP a Imola per il secondo anno consecutivo” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Per il secondo anno consecutivo, dopo circa 14 anni di stop, ci sarà il Gran Premio di F1 ad Imola. È un ottimo risultato che permetterà all’Italia di avere un’importante vetrina internazionale“. Lo ha annunciato Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, in un post su Facebook, riferendo di aver appreso la “bella notizia” dal governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. “Stiamo seguendo il progetto insieme da giorni e gli ho confermato che il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale farà la sua parte: siamo pronti a collaborare per dare la possibilità a questo evento di trasformarsi in una opportunità per l’Italia e per le imprese del nostro territorio” ha aggiunto Di Maio. “L’ho detto più volte e lo ribadisco: o affrontiamo di petto ... Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) “Per il, dopo circa 14 anni di stop, ci sarà il Gran Premio di F1 ad. È un ottimo risultato che permetterà all’Italia di avere un’importante vetrina internazionale“. Lo hato Luigi Di, ministro degli Esteri, in un post su Facebook, riferendo di aver appreso la “bella notizia” dal governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. “Stiamo seguendo il progetto insieme da giorni e gli ho confermato che il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale farà la sua parte: siamo pronti a collaborare per dare la possibilità a questo evento di trasformarsi in una opportunità per l’Italia e per le imprese del nostro territorio” ha aggiunto Di. “L’ho detto più volte e lo ribadisco: o affrontiamo di petto ...

