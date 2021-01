Emiliano: “Siamo in stato di emergenza. Lasciateci in DaD” (Di martedì 12 gennaio 2021) “In Puglia il contagio è stabile ma è elevato, significa che basta un nulla per ripartire violentemente verso la terza ondata”, così spiega Michele Emiliano a Skytg24. Per il governatore, al momento, è indispensabile mantenere la didattica a distanza: “In Puglia se apriamo tutte le scuole mettiamo in movimento 1 milione di persone, è evidente che i contagi salgono, non per colpa della scuola ma perché si mettono in movimento”. La didattica a distanza per Emiliano “deve essere fornita in modo adeguato dalla scuola perché laddove dovesse accadere come sta accadendo di avere bisogno della Dad, questa deve funzionare e deve essere gestita con intelligenza e capacità”. E, prosegue, la didattica può essere un modo “anche per dotare tutte le scuole italiane di quel sistema di connettività che servirà ai ragazzi ad apprendere come funzionerà il loro ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 12 gennaio 2021) “In Puglia il contagio è stabile ma è elevato, significa che basta un nulla per ripartire violentemente verso la terza ondata”, così spiega Michelea Skytg24. Per il governatore, al momento, è indispensabile mantenere la didattica a distanza: “In Puglia se apriamo tutte le scuole mettiamo in movimento 1 milione di persone, è evidente che i contagi salgono, non per colpa della scuola ma perché si mettono in movimento”. La didattica a distanza per“deve essere fornita in modo adeguato dalla scuola perché laddove dovesse accadere come sta accadendo di avere bisogno della Dad, questa deve funzionare e deve essere gestita con intelligenza e capacità”. E, prosegue, la didattica può essere un modo “anche per dotare tutte le scuole italiane di quel sistema di connettività che servirà ai ragazzi ad apprendere come funzionerà il loro ...

