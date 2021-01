Elisabetta Gregoraci torna nella casa per un faccia a faccia

Leggi su 361magazine

(Di martedì 12 gennaio 2021)del Grande Fratello Vip si continua a parlare di lei Nonostante abbia abbandonato lagià da un mese,è sempre presente nelle discussioni del GF Vip. Dalla foto mentre si bacia con Pierpaolo ai messaggi scritti sulle pareti del Cucurio, tuttoparla della sua permanenzadi Cinecittà. In particolare Giulia Salemi, attuale fidanzata di Pierpaolo Pretelli, che all’inizio del gioco si era preso una cotta – non ricambiata – per la showgirl. Così durante la puntata andata in onda lunedì 11 gennaio, ètadi Cinecittà – su invito di Alfonso Signorini – per un confronto con Pierpaolo, ma anche ...