E' vero che Whatsapp condivide dati e chat con Facebook? (Di martedì 12 gennaio 2021) Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di privacy su Whatsapp con un'escalation di fatti e, sopratutto, opinioni che sembra un po' essere sfuggito di mano. In particolare, prima Whatsapp ha rilasciato un aggiornamento della sua politica di trattamento dei dati degli utenti che ha scatenato il panico perchè ha palesato il legame tra Facebook e Whatsapp, poi ci ha pensato addirittura l'uomo più ricco del mondo, dicendo di abbandonare Whatsapp e passare a Signal che è più rispettoso della privacy. Cercando di allontanare tesi complottiste, dicerie e assunti sbagliati, da blogger indipendente e senza alcun interesse personale o economico riguardo l'uso di un'applicazione oppure un'altra, ci tengo allora a fare il punto della situazione chiaro, a dare una fotografia dello stato ... Leggi su navigaweb (Di martedì 12 gennaio 2021) Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di privacy sucon un'escalation di fatti e, sopratutto, opinioni che sembra un po' essere sfuggito di mano. In particolare, primaha rilasciato un aggiornamento della sua politica di trattamento deidegli utenti che ha scatenato il panico perchè ha palesato il legame tra, poi ci ha pensato addirittura l'uomo più ricco del mondo, dicendo di abbandonaree passare a Signal che è più rispettoso della privacy. Cercando di allontanare tesi complottiste, dicerie e assunti sbagliati, da blogger indipendente e senza alcun interesse personale o economico riguardo l'uso di un'applicazione oppure un'altra, ci tengo allora a fare il punto della situazione chiaro, a dare una fotografia dello stato ...

borghi_claudio : Voi lo sapete vero che oggi Bankitalia in audizione ha suggerito di aumentare le tasse sulla casa e di rimettere l'… - chetempochefa : “Non credo che le mie canzoni dureranno. Tra dieci anni le mie canzoni non esistono più nemmeno nella memoria. No… - CarloStagnaro : Lieto di essere stato utile con l’aritmetica! Ora comprensione del testo: NON E’ VERO che, secondo @goldmansachs, l… - lucia25968868 : RT @enzoben43: Crimi ha affermato che,in caso di dimissioni delle ministre di IV,il M5S non farebbe più alleanze di governo con i renziani… - Vikturika : @Hinayumm Inizialmente pure io davo per scontato bottom ma poi dopo quel panel è stato un vero plot twist. Devo dir… -

Ultime Notizie dalla rete : vero che Nipote Bartali, è vero che salvò centinaia ebrei Agenzia ANSA Home news nuova uscita Emma e Alessandra Amoroso, congiunte in Pezzo di cuore: 'Un brano segreto'

Emma Marrone e Alessandra Amoroso presentano la canzone Pezzo di cuore, fuori il 15 gennaio, “congiunte” su Zoom: com'è nato il duetto e come l'hanno tenuto segreto, l'amicizia e le loro vite da Amici ...

Il ricordo del preside Bellingeri: “Un uomo umile e un intellettuale non vero senso della parola”

Scomparso all’età di 73 anni, Franco Bellingeri fu “il preside” delle scuole medie di Sesto. Il saluto di Claudio Carabelli: “Un punto di riferimento a livello provinciale per il sistema scolastico” ...

Emma Marrone e Alessandra Amoroso presentano la canzone Pezzo di cuore, fuori il 15 gennaio, “congiunte” su Zoom: com'è nato il duetto e come l'hanno tenuto segreto, l'amicizia e le loro vite da Amici ...Scomparso all’età di 73 anni, Franco Bellingeri fu “il preside” delle scuole medie di Sesto. Il saluto di Claudio Carabelli: “Un punto di riferimento a livello provinciale per il sistema scolastico” ...