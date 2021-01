Dionisi: “Con il Napoli sfida quasi impossibile ma proveremo ad uscire a testa alta” (Di martedì 12 gennaio 2021) Il tecnico dell’Empoli, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani in Coppa Italia con il Napoli. Queste le sue parole: “La squadra cercherà l’atteggiamento giusto, sappiamo che contro il Napoli sarà una sfida impegnativa ma non ho dubbi sulle risposte dei ragazzi. E’ per noi una sfida quasi impossibile ma ci agganciamo a quel quasi, sulla carta non c’è partita ma ci proviamo, e il modo migliore per preparare la ripresa del campionato è giocare affrontando le difficoltà. Chi ha trovato meno spazio avraà possibilità di dimostrare le sue qualità e avrà l’ambizione di far vedere che l’Empoli può contare su di loro, l’importante e’ riconoscersi come squadra ed uscire a testa ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 gennaio 2021) Il tecnico dell’Empoli, Alessio, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani in Coppa Italia con il. Queste le sue parole: “La squadra cercherà l’atteggiamento giusto, sappiamo che contro ilsarà unaimpegnativa ma non ho dubbi sulle risposte dei ragazzi. E’ per noi unama ci agganciamo a quel, sulla carta non c’è partita ma ci proviamo, e il modo migliore per preparare la ripresa del campionato è giocare affrontando le difficoltà. Chi ha trovato meno spazio avraà possibilità di dimostrare le sue qualità e avrà l’ambizione di far vedere che l’Empoli può contare su di loro, l’importante e’ riconoscersi come squadra ed...

