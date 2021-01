Covid in Lombardia: contagi tra ragazzi in impennata quando erano aperte le scuole (Di martedì 12 gennaio 2021) Il miraggio di tornare in classe per gli studenti delle scuole superiori: didattica a distanza fino al 25 gennaio 7 gennaio 2021 scuole superiori ancora chiuse, Molinari: 'Non prediamoci d'animo, ... Leggi su sondriotoday (Di martedì 12 gennaio 2021) Il miraggio di tornare in classe per gli studenti dellesuperiori: didattica a distanza fino al 25 gennaio 7 gennaio 2021superiori ancora chiuse, Molinari: 'Non prediamoci d'animo, ...

Agenzia_Ansa : L'allarme di #Fontana: 'La #Lombardia si sta avviando alla zona rossa' #Covid #ANSA @FontanaPres… - Agenzia_Ansa : Rifiuti il #vaccino in Rsa? Simersa: 'Lavoro sospeso'. Parere legale chiesto dal presidente della società dei medi… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, lo hanno ricevuto quasi 600mila italiani: la Campania ha utilizzato quasi tutte le dosi, la Lom… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Rifiuti il #vaccino in Rsa? Simersa: 'Lavoro sospeso'. Parere legale chiesto dal presidente della società dei medici del… - TaniGian : RT @InvestingItalia: Affitti: rincari del 15% nonostante il Covid, picchi in Campania, Lombardia e Lazio - -